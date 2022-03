Zelensky parla al Parlamento italiano: “Immaginate Genova distrutta come Mariupol”

Il Presidente Ucraino Zelensky in collegamento con il Parlamento italiano unito, è stato accolto con applausi e una standing ovation da parte di senatori e deputati.

Zelensky ha testimoniato come l’invasione russa stia distruggendo le famiglie, o come la guerra stia devastando città ucraine come Mariupol, paragonandola come dimensione a Genova: “Immaginate Genova completamente bruciata”.

Ha proseguito poi denunciando, l’uccisione di molti bambini, sostenendo che fino alla scorsa settimana erano 79, ora le piccole vittime sarebbero salite a 117 a causa del prolungamento della guerra.

Non solo bambini, ma il Presidente aggiunge la presenza di migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, case abbandonate e morti nelle fosse comuni.

Secondo Zelensky, al presidente Putin, starebbe preparando la guerra da anni per controllare l’Europa attraverso il gas e il petrolio e, riguardo le ultime azioni italiane ha aggiunto: “Avete condiviso con noi il nostro dolore e aiutate di cuore gli ucraini e, gli ucraini lo ricorderanno sempre, il vostro calore, il vostro coinvolgimento e la vostra forza che deve fermare una sola persona, una sola”.

Alla fine del discorso è stata data la parola al Presidente Draghi che ha dichiarato: “Tutta l’Italia è con voi. La resistenza di tutti i luoghi su cui si abbatte la ferocia del Presidente Putin è eroica. Dobbiamo rispondere con aiuti, anche militari, alla resistenza”.

