Ucraina, quinto pacchetto di sanzioni alla Russia: ipotesi divieto per Mosca di esportare gas e petrolio

In vista dei vertici europei previsti nei prossimi giorni, fondamentali per capire se ci sarà una quinta tranche di sanzioni nei confronti della Russia, l’Italia si dice pronta ad un nuovo pacchetto.

Questa volta dentro al pacchetto potrebbe rientrare anche il divieto per il governo russo di esportare gas e petrolio, una decisione che per l’Europa rappresenterebbe un serio problema.

Una eventualità, quella del nuovo pacchetto di sanzioni, che invece il ministro degli Esteri Di Maio vede molto probabile: “Aspettiamo la proposta della Commissione europea, ha detto Di Maio, l’Italia non pone veti, da giorni, siamo impegnati a diversificare gli approvvigionamenti energetici per non farci cogliere impreparati da eventuali ricatti”.

Pubblicità Pubblicità

Alla notizia, è arrivato un avvertimento dalla Russia con il vicepremier che ricorda come per l’Europa, in particolare l’Italia, sia impossibile fare a meno del gas russo.

Mediamente l’Europa versa quotidianamente circa un miliardo di euro al Governo russo per comprare petrolio e gas. Denaro, che Putin utilizzerebbe per finanziare l’attuale attacco militare.

Quindi, un possibile stop alle importazioni danneggerebbe molto le azioni militari russe, ma lascerebbe l’Europa con un alto rischio di assenza di petrolio ed energia.

Pubblicità Pubblicità



“Fornire una risposta coordinata all’attacco ingiustificato della Russia all’Ucraina”. È l’intenzione affermata dal Presidente americano Biden nella telefonata condivisa con il Presidente Marcon, quello tedesco Scholz, Il premier Britannico Johnson e il primo ministro italiano Draghi.

Di fronte alla grave emergenza umanitaria, i 5 leader si sono detti impegnati a coordinare gli sforzi per aiutare la popolazione ucraina in fuga dal conflitto.

Intanto, ieri i ministri degli esteri dell’unione hanno dato il via alla cosiddetta bussola strategica comunitaria, ovvero una formula di difesa europea. Un progetto su cui la commissione lavora da due anni, ripensando la potenzialità difensiva e aumentando le capacità militari degli Stati membri.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità