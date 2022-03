Trento, biblioteca attiva sportello informativo ucraino: anche i libri possono aiutare

L’accoglienza passa anche attraverso i libri. Così la Biblioteca di Trento ha organizzato uno sportello informativo in lingua ucraina attraverso il quale sarà possibile avere informazioni sui servizi offerti. Un modo per esprimere supporto e vicinanza a tutte le persone fuggite dalla guerra che hanno trovato posto in Trentino.

Lo sportello gestito da Yulia Lenko, bibliotecaria di origine ucraina, accoglierà bambini e adulti, proponendo letture in lingua ucraina, incontri di lettura per bambini, oltre che fornire informazioni sui servizi della biblioteca.

La biblioteca propone quindi, la cultura come veicolo di accoglienza e integrazione grazie anche alla disponibilità di un ricco catalogo di libri in lingua ucraina per adulti e bambini. Lo sportello sarà attivo presso la Palazzina Liberty di via Roma a Trento e nella sede di Gardolo, nelle giornate di venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30.

