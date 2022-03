Naumova, la 23enne russa distrugge Schwarzenegger: «Ti ricordi di me? Dov’eri quando ammazzavano i bambini del Donbass»

“Non hai letto le lettere dei bambini nel Donbass, ora non deluderli: vieni a vedere con i tuoi occhi la realtà delle cose”.

E’ una delle star del sollevamento pesi mondiale, Maryana Naumova, famosa per aver scalato giovanissima vette mondiali, a rispondere da Mosca all’appello di Arnold Schwarzenegger rivolto a Vladimir Putin perché fermi la guerra.

Era il 2015 e, proprio in quella occasione, conobbe Arnold Schwarzenegger e gli consegnò una lettera dei bambini del Donbass. L’appello di Maryana, una lunga lettera e un filmato postato su YouTube, in risposta al video di visto da milioni di persone, chiama in causa i bambini che hanno vissuto per anni sotto le bombe nel Donbass.

Pubblicità Pubblicità

Maryana Naumova divenne famosa da adolescente quando fu la prima donna sotto i 18 anni a competere in gare di sollevamento pesi, gare tra cui anche la famosa competizione di forza organizzata proprio da Arnold Schwarzenegger.

Proprio in quell’occasione conobbe “Terminator” consegnandogli le lettere dei bambini del Donbass. Ma allora Arnold non disse nulla, come fecero Nato, Stati Uniti e Italia. Forse quelli erano morti diversi…. dice qualcuno.

LA LETTERA DI MARYANA NAUMOVA – Ti congratulasti con me, chiedendo della Russia e io piangevo di gioia. Mi sembravi così premuroso, gentile e intelligente. Le portavo, signor Schwarzenegger, lettere e foto dei bambini del Donbass in guerra, una zona che a marzo 2015 avevo già visitato due volte.

Pubblicità Pubblicità



Sì, non potevo stare a casa, a Mosca, quando l’Ucraina aveva dichiarato guerra al Donbass, quando per i miei coetanei del Donbass la campanella della scuola significava non solo una pausa scolastica, ma anche l’inizio di bombardamenti.

In ogni scuola dove mi sono esibita e ho incontrato i bambini, ho parlato prima di tutto di te, del mio idolo sia nello sport che nella vita: un ragazzo qualunque di una povera famiglia austriaca diventato un famoso atleta, poi un attore cinematografico, infine un politico; e tutto questo grazie allo sport e alla dedizione. I bambini di Donetsk ti consideravano un eroe

Naturalmente, quei bambini del Donbass ti conoscevano e guardavano i tuoi film: dissi loro che sarei tornata negli Stati Uniti e che ci saremmo visti. E quei bambini, normali alunni delle repubbliche di Luhansk e Donetsk, iniziarono a scrivermi lettere e inviarmi foto con la richiesta di darvele.

Raccontavano a Terminator come vivono in guerra e volevano il consiglio più semplice: come fare sport in condizioni così difficili, come crescere, come diventare una persona di successo. I bambini di Donetsk ti consideravano un eroe forte che speravano sarebbe stato in grado di proteggerli. Ho stampato le foto, tradotto le lettere, ti ho consegnato una busta e ti ho detto: “Arnold, sono stata di recente in Donbass con una missione sportiva umanitaria, c’è una guerra in corso e i bambini, gli scolari, mi hanno chiesto di consegnarti questi lettere”.

Tu hai risposto: “Ucraina, sì, sì, lo so. Darò un’occhiata, ci lavorerò”, e hai passato la busta al tuo assistente. Schwarzenegger, ho visto il tuo appello ai miei concittadini russi. Ovviamente non hai “lavorato” sulle lettere che ti ho dato, anche se l’avevi promesso.

La verità su quello che è successo, Arnold, è nelle lettere che sono state conservate dai tuoi assistenti dal 2015. La vera realtà, Arnold, è sul memoriale del ‘Vicolo degli angeli’, a Donetsk, dove tutti possono leggere i nomi dei bambini che sono stati uccisi da proiettili e bombe dell’esercito ucraino.

La realtà, Arnold, è che Terminator non solo non ha protetto, non ha aiutato, non ha salvato i bambini del Donbass, ma non ha nemmeno letto le loro lettere e non ha cercato di capire la situazione.

Signor Schwarzenegger ho visitato il Donbass più di 20 volte dal 2014, ho visitato le zone di combattimento più pericolose. Ho visitato più di 120 scuole, parlato con migliaia di bambini, tenuto più di cento eventi sportivi per bambini, anche se sono una normale ragazza russa, non una feroce guerriera Terminator.

Arnold, a volte è molto difficile da capire, essendo a migliaia e migliaia di chilometri da noi, ma hai ancora quelle lettere e quelle foto del 2015, vero? In effetti, potresti semplicemente venire a vedere tutto di persona, sei un uomo coraggioso.

⚡️ Maryana Naumova's response to @Schwarzenegger 💬 Please, find and reread the letters, that the children of #Donbass wrote to you back in 2015. I invite you to see everything with your own eyes. Don’t side with Skynet, Terminator! 👉 In full: https://t.co/CWe4D9nTsO pic.twitter.com/eggULaadTE — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 21, 2022