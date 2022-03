Mozione sostegno Ucraina del centrodestra: il no di Ianeselli e la sinistra

Questa sera in consiglio comunale di Trento il centrodestra compatto ha chiesto l’anticipazione della trattazione della mozione di condanna dell’aggressione russa al popolo ucraino e di totale sostegno alla popolazione Ucraina.

La mozione era già stata depositata il 28 febbraio 2022 e, vista l’urgenza e la drammaticità degli eventi, veniva chiesto che il consiglio comunale potesse votare questa sera, 22 marzo 2022, il testo (vedi sotto

Il sindaco Ianeselli e la sua maggioranza di centro sinistra hanno votato contro la possibilità che il consiglio comunale potesse votare la mozione di solidarietà al popolo ucraino.

Una scelta inspiegabile che ha creato molte polemiche e disagio fra i banchi del consiglio comunale.

«Crediamo che questa sia una condotta fortemente criticabile – dichiara Andrea Merler – in un momento come questo non devono prevalere le divisioni. Non è stata accolta da questa maggioranza l’opportunità di esprimere un voto unitario e di chiara solidarietà al popolo ucraino. Una maggioranza che pretende di governare sempre da sola e che pretende sempre di avere la primogenitura di ogni argomento, non è una maggioranza opportuna per il governo di questa città».

