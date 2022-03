Istat, guerra blocca la ripresa economica: precipita anche la natalità

Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, l’Istat rivede al ribasso le precedenti stime sul Pil. La perdita potrebbe scendere dello 0.7% di Pil, ma rimane il rischio di valori molto più elevati e pesanti.

A denunciare i nuovi dati è il Presidente dell’Istat che avverte: “Non siamo ancora in grado di dire come andrà finire, certamente c’è un blocco rispetto alla di speranza ripresa”. La previsione e la speranza era quella di arrivare ad aprile con un Pil pre-pandemia, ma Istat assicura che non sarà così perché con lo scoppio della guerra “c’è stato un blocco rispetto alla speranza di ripresa”.

Strettamente legato al rallentamento economico, è il tema dell’inflazione: “Viviamo praticamente alla giornata“, ha ammesso Istat riferendosi alla forte incertezza che non consente di fare previsioni attendibili, in questa fase.

“Il livello dei prezzi attuale è preoccupante, soprattutto per le famiglie meno abbienti. E non c’è nulla che faccia sperare che le cose possano migliorare“, l’amara conclusione. Su questo Istat ha chiarito che è impossibile fare previsione perchè i dati e le evoluzioni si “vivono alla giornata”.

L’impatto della pandemia prima, e della guerra poi, prosegue sulla dinamica demografica con circa 253.091 residenti in meno rispetto allo stesso periodo 2021. “C’è il timore che questo nuovo effetto paura per la guerra possa indurre a rimanere in attesa. A rinviare progetti di maternità e paternità che poi diventa una rinuncia”: Sottolinea il Presidente dell’Istat.

