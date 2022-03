Denno accoglie a Villa Montini due mamme ucraine con i loro bambini

La popolazione di Denno, un po’ come tutta la gente delle Valli di Non e di Sole, si è dimostrata ancora una volta attenta, sensibile, solidale.

Nelle ultime ore sono state accolte negli appartamenti di Villa Montini due mamme ucraine con i loro due bambini piccoli in fuga dalla guerra.

«Speriamo che possano trovare nella nostra comunità un po’ di serenità in questo periodo così difficile per il loro popolo ucraino – è il messaggio dell’amministrazione comunale – e che possano presto riabbracciare i loro mariti e papà rimasti purtroppo in patria a combattere. Benvenuti Alina e Lidya, Andriy e Yuri!».

