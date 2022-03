Cadavere nel bresciano: fatto a pezzi in modo “chirurgico”. Il corpo era stato bruciato prima

Sono emersi alcuni inquietanti dettagli riguardanti la vicenda del ritrovamento del cadavere fatto a pezzi nel bresciano. Secondo le analisi infatti il corpo sarebbe stato fatto in 15 piccoli pezzi con precisione “chirurgica”.

Secondo il parere degli esperti, l’autore dell’orrore, sarebbe esperto. Sono stati sezionati infatti persino lo sterno, le gambe e le braccia.

La vittima sarebbe secondo le prime ricostruzioni una donna fra i 35 e i 50 anni con la carnagione chiara e con i capelli neri. La polizia sta indagando poiché il cadavere, prima di essere sezionato, sembrerebbe essere stato bruciato e poi congelato.

Le parti del cadavere sono state messe in quattro sacchi neri di plastica e messe sul ciglio di un burrone.

La posizione sarebbe stata scelta per fare in modo che i resti fossero ritrovati. Se l’assassino avesse voluto che nulla fosse rinvenuto, avrebbe gettato i resti molto più in basso. Questa è la posizione degli inquirenti.

A fare la macabra scoperta sul confine fra Brescia e Bergamo è stato un passante che ha subito allertato le forze dell’ordine. Deve essere ancora fatto chiarimento sull’identità della persona e anche per questo le indagini brancolano ora nel buio.

