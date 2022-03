A Trento cala di 30 centesimi al litro il costo dei carburanti

Da oggi alcuni distributori del capoluogo trentino hanno calato i prezzi di Benzina e Diesel. Ieri il provvedimento del governo era stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Da oggi via ai cali.

Nella foto la pompa di carburante IP di via Brennero di fronte al Top center dove la benzina verde costa 1,794 euro al litro e il gasolio 1,744 al litro. Il calo è stato intorno ai 30 centesimi per litro circa. Il governo ha definito il provvedimento come “sconto” per la gente e aveva annunciato un calo di 25 centesimi per litro.

Questa misura in ogni caso, varrà per 40 giorni secondo il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Durante questi quaranta giorni poi, i politici dovranno riuscire a trovare un modo per calmierare i costi delle materie energetiche.

Intanto 7 procure italiane hanno iniziato un indagine sul motivo dell’aumento di carburanti senza apparente motivo. A fare pressione per abbassare i prezzi del carburante sono partiti come Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, ma anche associazioni come Confindustria e persino sindacati. Ne va della sopravvivenza di centinaia di aziende.

I prezzi devono inoltre essere abbassati soprattutto perché questi aumenti sono stati solamente frutto di una dinamica speculativa. Il ministro Patuanelli ha infatti ribadito che non c’è carenza di prodotto. Nel frattempo il governo, come misura di contrasto a questo fenomeno ha deciso di tassare ulteriormente le società energetiche. Sugli extraprofitti ci sarà infatti la tassazione al 10%.

