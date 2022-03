16enne con il diabete fa causa alla Provincia e all’Apss: le viene riconosciuto l’assegno di invalidità

Una 16enne affetta da diabete ha vinto una causa contro la Provincia e l’azienda sanitaria. La ragazza avrà dunque diritto ad avere l’assegno mensile per gli invalidi civili minorenni.

La 16enne, assistita dall’avvocato Lorenzo Eccher ha provato le difficoltà che la malattia comporta alla sua vita.

La malata infatti è obbligata ad assumere insulina almeno sette volte al giorno e a “fronteggiare” medicine e aghi. Questo le comporta degli intralci importanti alla vita quotidiana.

“Assumere la terapia insulinica, di cui la ricorrente ha bisogno per contrastare una malattia cronica potenzialmente mortale, esige, già per le operazioni che ella è in grado di compiere autonomamente un quid pluris di attenzione (basti pensare alla conseguenze di eventuali errori) e abilità che l’adolescente non diabetico non ha necessità di possedere” viene scritto nella sentenza.

Le difficoltà però non finiscono qui perché la giovane deve più volte al giorno chiamare la madre per avere indicazioni riguardo alla terapia avendo naturalmente delle forti limitazioni nel tempo libero e nella socialità.

Questo comporta una vita molto diversa rispetto a quella di un normale adolescente. La causa è stata portata avanti da uno dei genitori della ragazza che si era visto negato l’assegno mensile per gli invalidi minorenni.

