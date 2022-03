14 enne rimane folgorato per farsi un selfie sul tetto di un treno. Gravissimo

Un 14enne è rimasto folgorato dopo essersi arrampicato per gioco sul tetto di un treno merci e ha toccato i fili dell’alta tensione.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17:00 di domenica 20 marzo, riferisce la polizia in una nota. Il ragazzo era salito per gioco su un treno merci fermo su uno dei convogli fermi nella periferia di Torino, ignorando ogni sicurezza e i cartelli che richiamano l’attenzione sulla pericolosità dei fili dell’alta tensione.

Folgorato, è caduto terra e ha perso conoscenza. Il suo cuore si è fermato. Un elicottero del 118 lo ha trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico del capoluogo piemontese.

Ora l’adolescente versa in condizioni critiche ed è ricoverato nel reparto di rianimazione, in coma farmacologico. A parte una costola rotta, non sono state rilevate fratture interne. La prognosi è comunque riservata. Il 14 enne è stato estubato e ora si attende con ansia che lentamente inizi a risvegliarsi dal coma farmacologico. Solo nelle prossime ore, dopo il risveglio, si potranno valutare eventuali danni cerebrali che potrebbero essere stati provocati dall’arresto cardiaco causato dalla scossa elettrica.

Nicolò era con un gruppetto di amici e si era arrampicato sul vagone cisterna di quel treno merci che trasporta cereali. Il convoglio era fermo: “Voleva solo fare una foto ed è successo quello che è successo: non stava facendo train surfing né altre robe simili“, hanno ribadito gli amici al giornale La Repubblica.

Il quindicenne – secondo una prima ricostruzione – pare sia scivolato mentre scendeva e dovrebbe aver sfiorato il cavo dell’alta tensione, cadendo a terra privo di sensi.

Gli amici sono stati i primi a soccorrere Nicolò e a chiedere aiuto. Un’infermiera che si trovava lì e che ha sentito le urla dei ragazzi è subito intervenuta e ha iniziato il massaggio cardiaco per rianimare il quindicenne.

Tuttavia è stata aperta un’inchiesta per chiarire i fatti e per capire come sia stato possibile che quel ragazzo sia riuscito a sfuggire ai controlli e a raggiungere il tetto del treno.

Sono stati gli amici, testimoni del fatto, a ricostruire l’incidente avvenuto al quindicenne di Santena, nel Torinese.

Un selfie non dovrebbe mai costare la vita a nessuno. Uno studio choc rivela che fra il 2011 e il 2017, sono morte accidentalmente 259 persone durante lo scatto di selfie.