Una guerra prevista da tempo: UE e Stati Uniti hanno venduto per anni armi a Russia e Ucraina

In quest’ultima settimana di guerra in Ucraina sono emerse diverse notizie che dimostrano quanto sia complessa la disamina di queste tremende e bastarde vicende, che mescolano la politica del potere e le strategie delle mani sui territori, con il sangue e il dramma di persone, comuni come noi: uomini, donne, anziani e bambini, trattati come carne da macello.

Tra il 2015 e il 2020 gran parte dei paesi dell’Ue hanno esportato oltre 300 milioni di euro di armi in Russia. Tra questi paesi c’è anche l’Italia.

Dal 2014 non si dovevano mandare più armi a Mosca (per via della questione sulla Crimea), ma questo invio è continuato con la scusa di contratti firmati precedentemente all’embargo. Per contro, emerge che il Presidente Usa, Joe Biden, ha ammesso candidamente che, da sette anni, gli Stati Uniti armano l’Ucraina.

Con Obama e Trump a Kiev venivano mandati servizi militari fondati per lo più sull’addestramento, con l’avvento di Biden l’Ucraina ha avuto armi di vario tipo in misura consistente.

Inoltre la Russia, verso la fine del 2021, avrebbe chiesto agli Usa un compromesso per finalizzare (la condizione di neutralità di un paese per mantenere l’indipendenza) l’Ucraina.

Non si vuole entrare nel merito delle scelte degli Stati, chi vi scrive non ne sarebbe capace. Però tutti questi elementi, messi in fila, ci dicono una cosa chiara: la guerra in Ucraina era prevista. E nessuno ha fatto nulla per evitarla.

La narrazione di queste ultime settimane ci parla di un Putin che all’improvviso avrebbe deciso di invadere il vicino territorio. In realtà sono anni che questo pericolo esiste e mai nessuno (Usa, Ue, Nato, Onu) ha fatto qualcosa per prevenire il disastro e il dramma che stanno vivendo questi nostri brutti tempi.

I paesi Ue hanno venduto armi alla Russia, gli Usa hanno mandato armi all’Ucraina, ora pure l’Italia sta mandando armi a Kiev, per contrastare i russi che sparano agli ucraini con le armi che noi abbiamo venduto. Ma vi rendete conto?!

Scusate l’ingenuità, ma qui ormai manca il dialogo: la diplomazia ha il compito di tenere buoni i rapporti tra i paesi, anche quelli più lontani dal punto di vista culturale e politico; e l’Italia di Nenni, Moro, Andreotti, Craxi e l’Europa di Mitterand, Thatcher, Kohl … conoscevano bene il ruolo della diplomazia.

Poi è arrivata la Ue, e tutto è diventato più liquido ed il dialogo diplomatico si è intiepidito, si è impoverito di qualità, soprattutto degli attori politici. L’Ue delle banche, della finanza, dei compiti a casa, delle lacrime e sangue per i paesi meno diligenti, ha preso il posto del buon senso della diplomazia.

La crisi Russia-Ucraina era annunciata, da tempo, quindi si poteva e doveva evitare. Invece si è lasciato fare all’incrocio di armi Stati Uniti-Ucraina-Ue-Russia, passivamente, senza pensare che, tentare il possibile e l’impossibile con la diplomazia, non voleva dire dare la coppa del vincitore a Putin piuttosto che a Zelensky, alla Nato piuttosto che ad un singolo Stato, ma significava evitare che persone come noi, uomini, donne e bambini innocenti, morissero o cadessero nel dramma della fuga e della paura.

