Siccità, la Vallarsa monitora la rete idrica

L’assenza di pioggia, segnalata da mesi in tutto il Trentino, fa sentire i propri effetti anche sulla Vallarsa. Ormai da diverso tempo sono state chiuse alcune delle fontane nelle frazioni mentre, per altre, si è mantenuto un deflusso minimo per scongiurare l’eventuale gelo delle tubature.

Dopo questa prima misura, in alcuni casi puntuali se ne sono dovute attuare di ulteriori, ad esempio con la chiusura, per alcune ore della notte, della fornitura alle utenze di Foppiano: questo consente ai serbatoi di ripristinare la propria capacità di soddisfare le esigenze diurne.

L’assessore comunale con competenza diretta all’acquedotto, Gabriele Brun, spiega: «Grazie all’aumentato impegno degli operai del cantiere, garantiamo un costante monitoraggio dei vari serbatoi presenti in valle.

Pubblicità Pubblicità

In alcuni casi abbiamo anche individuato e riparato alcune perdite: interventi che ci hanno consentito di ridurre i disagi. Resta il fatto che la carenza di pioggia dura ormai da molto e la portata delle sorgenti è diminuita. Attraverso il canale WhatsApp VallarsaInForma diamo costanti aggiornamenti alla popolazione: chi ha uno smartphone e usa questa App può unirsi al canale».

Il sindaco Luca Costa aggiunge: «Nel momento della carenza ci si rende conto di quanto può essere preziosa l’acqua e di quanto è altrettanto prezioso l’avere un sistema idrico efficiente.

Abbiamo rimediato ad alcune problematiche ma ne abbiamo rilevate anche diverse altre. In alcuni punti non si effettua manutenzione da tempo e stiamo cercando di valutare se esista la possibilità di accedere a fondi del Pnrr proprio per mettere mano all’acquedotto».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità