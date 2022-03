Siccità in Trentino, energia e agricoltura a rischio: si spera in nuove precipitazioni

Poca pioggia e poca neve è questo il bilancio degli ultimi mesi in Trentino. Nell’ultimo periodo infatti, sono state registrate precipitazioni di gran lunga sotto la norma.

Un cambiamento appare ancora lontano, almeno fino al 30 marzo e le conseguenze di questa situazione rimangono. La scarsità d’acqua in fiumi, torrenti e falde ha un impatto negativo pesante sull’agricoltura, sulle colture, sulla produzione energetica e la qualità dell’aria, oltre a comportare un maggior rischio di incendi boschivi.

E’ molta la pressione sulla produzione energetica ora ai minimi. A causa del tempo le centrali idroelettriche sono colpite in modo posante, si calcola circa un -60% in Trentino e – 40% in Alto Adige. Nonostante il disgelo dovrebbe aiutare ad alleggerire questa situazione, quello che servirebbe davvero sono le precipitazioni.

“Dipenderà da come andrà con il disgelo e poi con le precipitazioni nel resto dell’anno. Sicuramente, con gli attuali costi altissimi dell’energia non ci vo eva. Ma più in generale credo che questa situazione debba far riflettere sulla necessità di spingere sulle fonti alternative di energia, come il fotovoltaico, sia sull’uso dell’acqua, che dev’essere sempre più responsabile”: Osserva all’Adige Mario Tonina.

Anche l’agricoltura è in allarme, con Coldiretti che ammette di essere preoccupata per la situazione meteo e l’impatto sulle colture ora rallentate a causa delle temperature. Oltre a scongiurare la possibilità di gelate tardive che comprometterebbero la pesca, per evitare l’aggravarsi della situazione, la speranza di abbondanti precipitazioni è riposta nei mesi di aprile e maggio. Questo aiuterebbe anche a ripulire e migliorare la qualità dell’aria..

