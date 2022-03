Nuove pavimentazioni per le piazze di Tres e Vion

Le piazze di Tres e Vion si rifaranno il look.

Il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione nelle piazze delle due frazioni di Predaia, redatto dall’architetto Andrea Mascotti con studio a Cles, è stato approvato a tutti gli effetti da parte del servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio comunale.

Il quadro economico del progetto, aggiornato secondo il prezziario della Provincia autonoma di Trento 2022 redatto dall’architetto Lorenzo Casagrande, prevede una spesa complessiva di 640 mila euro (di cui 450.373,92 euro per lavori e 189.626,08 euro come somme a disposizione dell’amministrazione).

La piazza dedicata a Cesare Battisti a Tres necessita del completo rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido, così come la strada principale nella vicina frazione di Vion.

L’intervento, fortemente sentito dai cittadini e dall’amministrazione comunale, si è reso necessario poiché, a seguito dei recenti lavori di metanizzazione dei due paesi, nonché della realizzazione del nuovo acquedotto a Vion, le pavimentazioni presentano notevoli disseti (buche, rappezzi e avvallamenti) che compromettono la percorribilità delle strade e dei marciapiedi in sicurezza.

Oltre che per rendere le due piazze sicure ed esteticamente decorose, l’opera risulta necessaria anche per sostituire un tratto della rete dell’acquedotto e alcune parti della rete di fognatura bianca che presentano segni di ammaloramento.

L’intervento prevede la demolizione e il rifacimento delle pavimentazioni porfiriche e in conglomerato bituminoso, che saranno sostituite in maniera analoga con cubetti di porfido e asfalto, eccezion fatta per la strada principale di Vion, dove l’asfalto prenderà il posto della pietra.

A completamento dell’opera, a Tres è poi prevista la predisposizione di alcune canalizzazioni di bassa e media tensione, come richiesto dall’ente gestore Set spa.