Monica Cadau si arrende, non aprirà più il bar Nuraghe di Borgo – IL VIDEO

Monica Cadau si è arresa stamane dopo l’ennessima affissione da parte dei Carabinieri di Borgo dei sigilli. Precedentemente la donna aveva strappato per ben 3 volte i sigilli contravvenendo al provvedimento di chiusura del locale, per continuare l’attività come nulla fosse. Stavolta però è andata in modo diverso.

Questa volta i sigilli erano stato apposti per diffidare la titolare del Bar Nuraghe dall’aprire il locale dopo la revoca della licenza ordinata attraverso un provvedimento dal sindaco di Borgo Enrico Galvan.

Dopo aver atteso come da legge i 3 giorni, nella notte i militari hanno nuovamente apposto i sigilli sulle porte del bar attendendo l’arrivo di Monica Cadau.

Erano tutti pronti ad assistere ad un nuovo show della donna invece questa volta è andata diversamente. La Cadau assistita telefonicamente da un nuovo avvocato, (uno vero ha confidato qualche maligno) non ha strappato i sigilli anche se incalzata e spinta dal compagno a farlo.

Ha chiesto ai carabinieri di poter entrare a prendere dei documenti confermando che non avrebbe più aperto il locale.

Per questa operazione i carabinieri hanno atteso la conferma da parte del Sindaco e prima di far entrare la donna l’hanno avvertita che in caso di scenate, resistenza, oltraggio e comportamenti non consoni questa volta sarebbe stata arrestata.

Pare sia stato l’avvocato ad indirizzare Monica Cadau a miti consigli per così non aggravare ulteriormente la sua posizione. La donna dopo circa 20 minuti è uscita dal locale con i documenti senza battere ciglio.

Cala quindi il sipario su una storia che ha fatto il giro d’Italia e che porterà comunque a gravi conseguenze civili e penali per Monica Cadau e il suo compagno che è fuggito a gambe levate quando stamane ha visto i carabinieri che lo attendevano. La voce di sottofondo infatti questa volta non è la sua. (clicca qui per vedere il video integrale)

Va ricordata ancora una volta l’enorme pazienza del sindaco Galvan, più volte insultato dalla coppia, e soprattutto la professionalità dei carabinieri di Borgo Valsugana guidati sapientemente dal capitano Alfredo Carugno che hanno raggiunto l’obiettivo seguendo sempre la legge, in queste settimane che oggettivamente sono state difficili per l’inaspettato caso che per il Trentino ha rappresentato una vera novità.

Sarebbe stato più facile da parte dei militari cedere alle numerose e chiassose provocazioni di Monica Cadau. E forse sarebbe finita prima ed in altro modo. Ma i militari si sono sempre comportati con fermezza e decisione, ma anche con il buon senso che da parte della coppia è mancato fin dall’inizio.

A margine arriva anche il commento del vice presidente del consiglio provinciale Roberto Paccher: «Non entro nel merito di questioni che hanno rilevanza penale e per le quali la giustizia farà il suo corso, ma voglio esprimere apprezzamento e solidarietà ai carabinieri che in queste settimane sono stati oggetto di attacchi anche personali, ed hanno svolto il loro lavoro con serietà nel far rispettare la legge». (Clicca qui per vedere il video integrale)

