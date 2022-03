Mezzolombardo, in vendita l’aereo costruito dagli studenti del liceo Martini: 40 mila euro per comprare l’ultraleggero

A partire dall’anno scolastico 2015/ 2016 l’offerta formativa dell’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo si è ampliata e arricchita con l’introduzione di un corso davvero particolare e stimolante. Si tratta del corso di studi in “Conduzione del mezzo aereo”, un percorso altamente specializzato e affiancato all’indirizzo di sudi già presente “Trasporti e logistica”.

Oltre ad essere attivato di recente un corso per diventare piloti, negli ultimi anni gli studenti si sono messi alla prova nella costruzione di un ultraleggero Savannah. Si tratta di un biposto che pesa circa 472 kg, con una potenza di 100 cavalli, grazie all’installazione del motore Rotax 912.

Immatricolato nel 2020, il piccolo aereo ha già effettuato alcuni voli nei cieli trentini, e ora è pronto per la vendita che finanzierà un progetto analogo. Considerando che l’ultraleggero Savannah è stato utilizzato primariamente per le attività didattiche per un totale di circa 25 ore di volo, sarà venduto come usato ad un prezzo di 40 mila euro. I proventi della vendita serviranno all’Istituto per acquistare del materiale necessario e assemblare un nuovo aereo.

