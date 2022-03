Macabro ritrovamento: trovato il corpo di una donna fatto a pezzi

I carabinieri hanno trovato il corpo di una donna fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri in un dirupo a Borno in località Paline, in provincia di Brescia.

Si indaga per omicidio. Gli inquirenti lavorano per stabilire l’identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate di recente in alta Valle Camonica.

A dare l’allarme, attorno alle 16 di ieri, domenica 20 marzo, è stato un un passante, che si era recato sul posto utilizzato spesso come discarica. L’uomo ha visto che da un sacco nero usciva quella che sembrava una parte di un corpo umano e ha subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e i carabinieri.

Il recupero di tutti i pezzi del corpo, che era stato tagliato in piccole parti in maniera da rendere il cadavere non riconoscibile, è durato a lungo: i pompieri hanno impiegato circa sei ore.

Sulla vicenda il pubblico ministero Lorena Ghibaudo ha subito aperto un’inchiesta: il primo passo sarà cercare di dare un nome alla donna a cui appartiene il cadavere.

