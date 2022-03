Lago d’Idro: brucia ancora il bosco sopra l’abitato di Bondone

Continua il fronte dell’incendio che dal pomeriggio di sabato sta colpendo i boschi nelle località Gnola e San Martino, sopra l’abitato di Bondone nelle Giudicarie. A bruciare un vasto fronte di bosco in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere per i mezzi e i vigili del fuoco. Il terreno secco per l’assenza di precipitazioni e il vento che, anche nella giornata di ieri, ha soffiato sulla zona non ha di certo aiutato gli uomini della protezione civile.

Anche nella giornata di ieri domenica 20 marzo, sono continuate le operazioni di spegnimento con 50 vigili del fuoco dei corpi di Bondone , Storo, Condino,Castel Condino e Brione oltre ai permanenti di Trento.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dai comandanti dei vigili del fuoco di Bondone Nicola Zaninelli e quello di Storo Alessandro Giacco. Presente anche l’Ispettore Distrettuale delle Giudicarie Andrea Bagattini.

Per dar manforte oltre all’elicottero dei vigili del fuoco dei permanenti che ha pescato acqua dai vasconi approntati, anche un elicottero del corpo forestale dello stato partito da Verona che ha pescato l’acqua nel sottostante lago d’ Idro, e un canadair dei vigili del fuoco nazionali che ha pescato dal lago di Garda.

Dopo diverse ore di grande impegno e lavoro di tutte le unità l’incendio e stato posto controllo. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguiranno anche per la giornata di oggi . Nella serata di sabato il comune di Bondone aveva comunicato con un’ordinanza immediata e sino a revoca la chiusura delle strade che portano località Calva e Valle della Setta sia al traffico veicolare e pedonale. Sulle cause tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri forestali.

