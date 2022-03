In Italia sono arrivati 55mila ucraini: in arrivo altre 30mila persone. Stanziati 400milioni di euro

Sono più di 55mila i profughi ucraini arrivati in Italia nelle scorse settimane. Secondo le stime, sono in arrivo almeno altre 30mila persone.

Di coloro i quali sono già arrivati, 28.537 sono donne, 4.776 uomini e 22.398 minorenni.

Il sistema d’accoglienza deve ancora essere definito completamente e devono ancora essere individuati tutti i luoghi nei quali gli ucraini potranno stare.

Per il momento il governo italiano ha stanziato 400milioni per la sanità, per la scuola e per l’integrazione. E’ inoltre previsto un contributo per tutte le famiglie che hanno ospitato alcuni profughi.

La formula degli aiuti a queste persone è quella di devolvere loro 600euro al mese, fino a 900 a seconda del nucleo famigliare per i profughi in sistemazione autonoma.

Per altri , verranno assegnati circa 20 euro al giorno che verranno dati alle associazioni che li ospitano oppure alle persone stesse. Questo sistema verrà adottato per la durata di tre mesi dall’arrivo degli sfollati nel nostro paese.

