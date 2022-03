Guerra ucraina, declassamenti e sanzioni: il rischio del default di Mosca

Prima la notizia che sembrava evitare il default russo, poi l’ulteriore declassamento da parte di Standard & Poor’s che sembra ufficializzarlo.

Infatti, il Ministero delle finanze di Mosca aveva annunciato di aver pagato in dollari le cedole dei 117 milioni dei 2 euro bond in scadenza mercoledì scorso, ma se come minacciato, lo avesse fatto in rubli quel default si sarebbe concretamente realizzato.

Nonostante l’avvertenza, il vincolo determinato dalle sanzioni che hanno congelato oltre la metà delle riserve in valuta estera di Mosca, potrebbero non raggiungere gli obbligazionisti.

Pubblicità Pubblicità

In pratica, il denaro è stato versato su un conto acceso presso una banca statunitense, ma senza una conferma ufficiale che la transazione fosse avvenuta.

Successivamente, Standard & Poor’s ufficializzando la notizia che gli investitori non sono stati rimborsati a causa delle difficoltà tecniche dovute alle sanzioni internazionali, ha reso pubblico il declassamento del debito russo a lungo termine sia in valuta locale che in valuta estera.

Da CCC- il voto di Mosca è precipitato a CC. Secondo le tabelle del dell’agenzia di Rating, questo significherebbe un fallimento, ma per ora virtuale, perché sarà necessario aspettare la scadenza del 15 aprile.

Pubblicità Pubblicità



Se entro tale data, il Governo russo non effettuerà il pagamento o lo farà in una valuta diversa da quella prevista, sarà default selettivo. Dopo i colpi provenienti anche dall’Australia, per Mosca sotto la pressione di sanzioni sempre più pesanti, sarà difficile trovare una soluzione.

In particolare, il debito estero ammonta il totale a 150 miliardi di dollari, di questi solo 40 sono debito pubblico, mentre gli altri sono riferiti ad aziende molto popolari tra gli investitori prima di un rating russo speculativo.

L’arrivo delle sanzioni sembra aver cambiato tutto, Mosca parla di un default artificiale visto che i soldi per ripagare i debiti li avrebbe, ma non sarebbero più considerati validi nei mercati internazionali.

Il Commissario europeo agli affari economici, Gentiloni sostiene che nulla sia fuori dal tavolo, ma che le sanzioni vadano rimodulate in modo da danneggiare l’economia russa più di quanto non danneggino quella europea.

La pensa diversamente il Ministro russo, Lavrov secondo il quale le sanzioni renderanno il Paese più forte. “Sopravvivremo” e annuncia che le misure la Russia sta adottando, sono solo l’inizio dell’adeguamento alle nuove circostanze.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità