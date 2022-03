Fugatti: “Tamburello Sabbionara, una tradizione di valori sportivi e sociali”

“Il vostro è un contributo alla comunità sul piano sportivo ma anche di valenza sociale di lunga tradizione. Avete mantenuto vivo lo spirito aggregativo che da lungo tempo vi contraddistingue anche in questo momento storico, particolarmente difficile per tutte le realtà associative.

I valori dello sport e di coesione che voi quotidianamente coltivate sono i valori che come Provincia, ma anche come Regione, vogliamo sostenere. In bocca al lupo per la nuova stagione.”

Così il presidente Fugatti ha salutato ieri mattina, al Castello di Avio, lo staff del Tamburello Sabbionara, Associazione sportiva che si appresta ad affrontare, nella prima domenica di aprile, i nuovi campionati di serie A e D nel contesto nazionale e locale. Sono due infatti, come ha ricordato il direttore sportivo Maurizio Manica, le squadre che saranno impegnate nella nuova stagione.

Il Tamburello Sabbionara è una realtà particolarmente radicata nel territorio: di qui la presenza, al Castello, del Sindaco Ivano Fracchetti, dell’assessore allo sport Marino Salvetti, del Presidente dell’APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo Giulio Prosser e del membro del CDA della Cassa Rurale Vallagarina Valerio Campostrini.

Nelle parole dei diversi interventi, un comune e sentito ringraziamento ai tanti volontari che rendono possibile concretizzare in ben due campionati di tamburello la presenza di Sabbionara di Avio.

Una perseveranza che, anche in tempo di pandemia, porta il nome del Trentino al di fuori dei confini provinciali e consente di guardare al futuro grazie al rilancio del settore giovanile.

