Fiera di San Giuseppe: grande affluenza per le vie di Trento

E’ stata un grande successo la fiera di San Giuseppe di ieri domenica 20 marzo. Era da tre anni che non c’era così tanta affluenza nelle vie del capoluogo trentino. Per tutta la giornata è stato praticamente impossibile trovare un parcheggio libero in tutto il circondario di Trento.

Dopo due anni di assenza quindi, le bancarelle hanno colpito al cuore di molti. Sembrava di essere in un periodo precedente a quello del coronavirus.

Enorme è stata anche la gioia degli espositori i quali hanno accolto cittadini e turisti. Una grande affluenza di persone c’era già stata alla fiera dell’agricoltura di sabato. Ancora maggiore è stata quella di ieri.

Erano in molti a fare la coda per entrare in Trento Fiere. Tante erano anche le famiglie che fremevano dalla voglia di vedere gli animali. Soprattutto i più piccoli si sono rallegrati vedendo e toccando caprette e galline.

Non mancava nessuno alla fiera, aiutata dalla magnifica giornata di sole. In piazza Duomo c’erano le bancarelle floreali. Il tutto si è esteso anche lungo via Rosmini, Suffragio e Roma, anch’esse molto trafficate.

Sarebbe sembrato di tornare alla normalità, al periodo pre covid, non fosse per le mascherine che alcuni tentavano di togliere o di abbassare.

