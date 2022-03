Emergenza Ucraina: a Trento si mobilitano le associazioni. Via alla raccolta nel magazzino di via Conci

Le associazioni trentine Tabita (deposito di beni per persone senza fissa dimora a Trento) e Villazzano Solidale (aiuto e accoglienza ai bambini di Chernobyl) hanno unito le forze per organizzare un carico di beni di prima necessità da inviare ai profughi ucraini in Romania, e in Bielorussia, anch’essa colpita dalle conseguenze di una guerra non voluta.

Il carico consiste principalmente di beni alimentari e vestiti di seconda mano, e il primo tir (diretto in Romania) dovrebbe essere pronto a partire in meno di 15 giorni: si calcola che possa ospitare abbastanza pacchi da poter sfamare e vestire fino a 500 famiglie una volta giunto a destinazione.

Villazzano Solidale, che si impegna da più di 25 anni in iniziative di beneficenza per le famiglie bielorusse colpite dal disastro di Chernobyl, riporta notizie di prima mano della situazione in Bielorussia, che essendo alleata con la Russia, subisce le stesse sanzioni: il valore del rublo bielorusso è sceso e i prezzi sono quasi raddoppiati, inoltre i negozi sono praticamente vuoti, i bancomat quasi tutti fuori servizio.

Dato che il Paese non produce quasi niente, le persone rischiano di rimanere senza vestiti e senza cibo.

Per essere di aiuto è possibile inviare un bonifico (scelta consigliata per il momento, dato che mancano ancora fondi per pagare il trasporto) o presentarsi in magazzino negli orari previsti per donare cibo o vestiti: tutte le informazioni utili si possono trovare sul gruppo Facebook di Villazzano Solidale. https://www.facebook.com/accoglienzabambinidiChernobyl/

