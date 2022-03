Edilizia, bene l’intervento del Governo: imprese suggeriscono anche la creazione di un fondo provinciale

Rateizzazione delle bollette fino a due anni, taglio delle accise sui carburanti per 25 centesimi, possibilità di sospendere gli appalti pubblici non più remunerativi e credito d’imposta sulle spese per l’energia. Queste alcune delle misure introdotte nel decreto appena varato dal Governo che toccherebbero anche l’attività delle imprese edili dell’Associazione Trentina dell’Edilizia.

I costruttori, infatti, ringraziano ma chiedono anche l’intervento provinciale. Infatti, la stessa associazione propone la creazione di un fondo per aiutare comuni ed enti nei lavori e un intervento sul prezzario della Provincia.

Secondo l’Associazione, con l’ombra dell’impennata nei prezzi delle materie prime, servirebbe una rimodulazione dei prezzari da parte della Provincia, altrimenti le opere del PNRR potrebbero essere a rischio. Inoltre, visti gli effetti positivi del Superbonus 110% che spinto molti lavoratori verso il settore edilizia, l’agevolazione andrebbe prolungata, con controlli sulla qualifica di chi lavora

