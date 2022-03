Due tunisini rapinano e violentano un 17enne, si fanno portare a casa sua e stuprano la madre

Orrore a Roma dove due tunisini hanno derubato e stuprato un 17enne che stava tornando da una serata con gli amici. E’ avvenuto verso le tre di notte nel quartiere romano di Centocelle. Il 17enne, uscito dal locale, si stava dirigendo verso la sua minicar.

I due stranieri lo hanno intercettato, si sono fatti consegnare i suoi soldi e gli oggetti di valore e lo hanno costretto ad un rapporto sessuale.

L’orrore non è però finito qui perché i tunisini hanno costretto la vittima a portarli a casa sua e una volta arrivati lì hanno violentato anche la madre 53enne. Si sono prima fatti consegnare 300 euro e poi hanno trascinato la donna in camera da letto.

Pubblicità Pubblicità

Infine la vittima è stata costretta a portare i suoi due aguzzini fino a Garbatella, è stata abbandonato per strada e i due giovani immigrati si sono allontanati con la sua macchina.

Il padre del 17enne italiano, il quale era lontano dalla città per lavoro, una volta avvertito dei soprusi subiti dalla famiglia, ha contattato le forze dell’ordine e ha geo-localizzato i due 17enni i quali avevano rubato il telefono dell’italiano. Sono stati rintracciati e fermati dalla polizia.

I due si trovavano in zona San Giovanni e sono stati portati al commissariato. Non sono ancora noti gli esiti degli interrogatori ma i due saranno denunciati per rapina aggravata e violenza sessuale.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità