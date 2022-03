Cosa si naconde dietro alle minacce della Russia all’Italia?

Egregio Direttore,

in queste ore leggendo questo articolo ripenso a quanto scrissi su la Voce del Trentino esattamente due anni fa. Erano alcune considerazioni che allora passavano inosservate alla maggior parte degli italiani.

Oggi la Russia ci minaccia di pesanti ritorsioni in seguito all’adesione da parte nostra al piano europeo delle sanzioni, quando per l’appunto già da marzo del 2020 sollevavo dei forti dubbi e delle marcate perplessita per ciò che si stava consumando in sordina sotto il compiacente silenzio della stampa e dei mass media nazionali.

Fatti che putroppo oggi vengono letti come una una nefasta proiezione che si è materializzata in questi tragici giorni. Nel marzo 2020 eravamo in pieno lockdown e in particolare nelle ore notturne veniva preclusa la libera circolazione dei cittadini….e perchè mai? Cosa non si voleva far vedere transitare sulle nostre strade e su quelle europee in quelle notti?

L’intelligence russo si mosse contestualmente con impressionante tempismo a quella che è passata alla Storia come “Operazione defender 2020″, con un gesto di dubbia “solidarietà” nei nostri confronti, come rilevava in quei giorni la “Stampa”. (Coincidenza?) Solidarietà russa di fatto rilevatasi di facciata, dove si notò che oltre ai medicinali (con unico controllo doganale degli stessi) furono sbarcati a Pratica di Mare anche “mezzi militari”, per poi permettere una “parata” che fu criticata allora da più parti, critica che non fu certamente bene accolta dal Cremlino.

Una colonna di mezzi militari russi di dubbio gusto, sfilò da Roma a Bergamo per ben 600 Km. Mi chiedo che senso e soprattutto che scopo aveva scaricare oltre ai medicinali anche “mezzi” russi per simulare una parata di “marketing militare”, per la prima volta in un paese Nato, come riportato nell’ articolo di testa? Quali accordi sottotraccia erano stati presi dall’allora primo ministro Giuseppe Conte con i russi?

Cosa vennero a sapere le spie russe “cammuffate da bravi e generosi medici formati in campo batteriologico” nelle file del Kgb, intervenute per darci una “mano” in piena pandemia? Non c’era logica “scientifica” nel non lasciare uscire di casa le persone nelle ore notturne, se non per nascondere qualcosa che non si doveva far vedere!

Come scrissi nella mia lettera indirizzata al direttore e pubblicata nella rubrica dedicata ai lettori di due anni fa, in quel periodo continuavano a sbarcare in Italia e non solo, migliaia di soldati americani appartenenti alle forze Nato che venivano dislocati ai confini orientali dell’ Europa.

Cosa sapevano allora i servizi di intelligence americano e quelli dei singoli stati europei, per prepararsi in sordina a ciò che nelle ultime righe del mio articolo avevo precognizzato con un certo timore e una marcata preoccupazione? Ora lo sappiamo tutti!

Lo vediamo ogni giorno in televisone nei vari telegiornali e in tutte le trasmissioni che hanno soppiantato il Covid, subdolo e forse non innocente alleato di questa situazione che stiamo vivendo: chi direttamente come il popolo ucraino e chi come noi e gli altri Paesi europei che sono in costante allarme nel tenere per quello che ci è permesso, sotto controllo una situazione che potrebbe esplodere improvvisamente da un minuto all’altro, mantenendo tutti nel frattempo con il fiato sospeso.

Ma soprattutto cosa ha tenuto nascosto il “governo Conte” di allora e che oggi potrebbe pesantemente ritorcerci contro?

Adriano Bertolasi – Trento

