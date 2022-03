Coronavirus: 115 contagi, salgono a 41 ricoverati in ospedale

Non si registrano nuovi decessi per Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. A darne conto è il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari, che riporta 115 nuovi casi positivi, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici: 9 casi sono risultati positivi al molecolare (su 142 test effettuati) e 106 all’antigenico (su 1.425 test effettuati).

I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente: fra 0-2 anni: 3, fra 3-5 anni: 2, fra 6-10 anni: 10, fra 11-13 anni: 6, fra 14-18 anni: 5, fra 19-39 anni: 36, fra 40-59 anni: 37, fra 60-69 anni: 8, fra 70-79 anni: 3, 80 o più anni: 5.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, dati in crescita ma ampiamente sotto controllo: attualmente i pazienti ricoverati sono 41 (8 in più di 24 ore prima), di cui 1 in rianimazione (dato stabile ormai da molti giorni). Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 1 dimissione.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 3.

I nuovi guariti sono 151, per un totale che arriva a 140.276 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.199.666, di cui 426.321 seconde dosi e 323.445 terze dosi.

