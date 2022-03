Cina, si schianta Boeing 737 con 132 persone a bordo

È stata la televisione di stato cinese a dare notizia dello schianto del Boeing 737 di China Easter Airline. L’aereo con a bordo 132 persone si sarebbe appunto schiantato nella provincia meridionale del Guangxi, vicino alla città di Wuzhou, provocando un vasto incendio dopo la caduta nella zona montuosa nella contea di Teng.

Secondo quanto riportato dai media cinesi, il volo di China Eastern avrebbe perso rapidamente velocità dopo le 7.20, ora italiana, cominciando una discesa a picco.

China Eastern, con base a Shanghai, è una delle tre principali compagnie aeree cinesi e opera decine di voli nazionali e internazionali, con 248 destinazioni. Il velivolo in questione era in attività da oltre 6 anni, ed è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Intanto, l’autorità dell’aviazione civile cinese ha confermato che 132 persone erano a bordo del Boeing 737, di questi 123 sono i passeggeri e 9 i membri dell’equipaggio.

