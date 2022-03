Borgo: un mezzo dei vigili del fuoco si mette in movimento e finisce contro 3 macchine

È stato un guasto l’origine dell’incidente successo ieri a Borgo Valsugana in piazzetta Teatro Vecchio verso le 17.00

I vigili del fuoco stavano intervenendo per un controllo quando uno dei mezzi si è messo improvvisamente in movimento. Il comandante Devid Capraro spiega che si è trattato di un guasto meccanico che ha messo fuori uso il freno a mano. Il camion era col motore acceso.

La strada in leggera discesa ha fatto il resto. Il mezzo ha percorso circa una trentina di metri andando a sbattere contro un veicolo parcheggiato che ha innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 mezzi. (foto)

Pubblicità Pubblicità

Per fortuna in quel momento la strada era libera dai pedoni. In caso contrario l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Il camioncino dei vigili del fuoco è stato poi messo in sicurezza per evitare altri problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo per capire la dinamica dell’incidente e risalire eventualmente ai responsabili.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità