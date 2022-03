Bike sharing, il servizio piace: 100.000 condivisioni nel 2021 (+81%)

Numeri positivi per il servizio di Bike Sharing E-Motion della Provincia autonoma di Trento. Lo confermano le cifre e grafici della nuova piattaforma di elaborazione collegata alla app Bicincittà, che presenta dati interessanti.

Grazie al progetto “Il Trentino pedala per la mobilità sostenibile”, premiato a livello nazionale nel concorso dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), si sono registrati significativi aumenti relativi all’utenza e fruizione del servizio, a fronte di un incremento complessivo del 50% dell’infrastruttura dedicata, presente ora in 17 Comuni trentini (erano 6 nel 2017).

Trend che hanno sorpreso, per la loro dimensione, gli stessi addetti ai lavori, e che confermano la bontà degli investimenti fatti dal Trentino nelle forme di mobilità amiche dell’ambiente. L’ideazione, creazione e gestione del progetto di bike sharing ha permesso di fornire quello che oggi è ritenuto, dati alla mano, un buon servizio per il cittadino, la comunità e l’ecosistema.

Ecco in sintesi i dati di Bicincittà per il servizio di Bike Sharing E-Motion:

rispetto al 2020, un aumento del 73% della distanza percorsa (oltre 220.000 chilometri);

un aumento del 81% dei prelievi, ovvero le condivisioni di bici effettuate dagli utenti (quasi 100.000 prelievi nel 2021);

un aumento del 41% degli utenti, superando la quota dei 2.000: numero che conferma come il bike sharing non sia una pratica per pochi ma una pratica diffusa;

un aumento del 64% della Co2 evitata in ambito urbano di auto equivalente (con oltre 34.000 chilogrammi urbani);

un aumento del 64% del risparmio economico per la collettività di auto equivalente (con quasi 130.000 euro nel solo anno 2021).

Quest’ultimo dato sommato ai costi risparmiati connessi a congestione, inquinamento, salute e qualità della vita dimostra come gli investimenti anche nel progetto del bike sharing pubblico E.Motion i benefici superino i costi.

Bicincittà: il link alla nuova piattaforma

https://bit.ly/3uboH0I

