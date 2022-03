Annullata la “Quattro Ville in Fiore”: l’appuntamento con la 45esima edizione slitta al 2023

Anche quest’anno, purtroppo, non si potrà correre e passeggiare tra i meleti di Ville d’Anaunia in occasione della “Quattro Ville in Fiore”, celebre appuntamento che consente di immergersi nei colori, nei profumi e nella storia della Val di Non.

Così come avvenuto nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia da Covid, anche quest’anno il direttivo della Pro Loco di Tassullo, anima organizzatrice dell’evento, si è visto a malincuore costretto ad annullare una delle manifestazioni più attese della primavera nonesa, in programma domenica 24 aprile 2022.

«Speriamo di poter tornare alla normalità e poterci rivedere il prossimo anno» è il messaggio degli organizzatori.

L’appuntamento con la 45esima edizione della “Quattro Ville in Fiore” è stato quindi fissato al 23 aprile 2023.

Per rimanere sempre aggiornati sull’evento basta visitare il sito internet www.quattrovilleinfiore.it

