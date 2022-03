Accusa un malore e si schianta in via Maccani

È un malore all’origine dell’incidente successo alle 11.20 di oggi 21 marzo 2022, in via Maccani nel rione di Cristo Re

Un anziano di 80 anni alla guida di una Toyota, che stava procedendo verso nord, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta.

L’auto ha fermato la sua folle corsa schiantandosi addosso ad uno dei parapetti salva pedoni installati sul marciapiede proprio di fronte all’ingresso del distributore. Sul posto sono arrivate due ambulanze e una macchina dei carabinieri che ha messo in sicurezza la zona.

Pubblicità Pubblicità

L’equipe medica del santa Chiara ha rianimato all’interno della macchina l’anziano che dopo essersi ripreso è sempre rimasto vigile. È un vero miracolo che nell’incidente non siano rimasti coninvolti altri mezzi.

Solo per un caso infatti dalla corsia opposta in quel momento non proveniva nessuno. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasferito in codice rosso con l’ambulanza al santa Chiara di Trento.

Pubblicità Pubblicità