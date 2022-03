A sociologia i bagni diventano “Gender neutral”. Il Presidente Giudici:”Ora uno in ogni dipartimento”

Nel dipartimento di sociologia è stata presentata all’interno del consiglio di dipartimento una proposta per creare dei bagni “gender neutral”. La votazione in merito è stata positiva anche se non unanime.

Verranno dunque essenzialmente riservati 4 bagni a coloro i quali non si identificano né come uomini né come donne. Dei bagni senza etichetta.

La proposta è stata studiata dai rappresentanti degli studenti in accordo con la commissione paritetica ed il supporto della professoressa Donà e della prorettrice Poggio.

Al riguardo si è espresso positivamente il Presidente del Consiglio degli studenti Edoardo Giudici: “Secondo me è un’ottima iniziativa che va a favorire l’inclusione. L’università dovrebbe essere un luogo dove ognuno si sente libero e tranquillo di poter esprimere tutto sé stesso”.

E ancora: “Quindi ben vengano queste iniziative che potrebbero aiutare qualcuno a stare bene nel posto in cui passa molte ore della sua giornata. Ti posso anche anticipare che stiamo lavorando perché la stessa idea venga riproposta in tutti i vari dipartimenti dell’università.

Sociologia è servita un po’ da apripista. L’idea è di fare in modo che ci sia almeno un bagno “gender neutral” in tutti i dipartimenti. Che in ogni dipartimento ci sia un bagno aperto per tutti coloro i quali non si identificano strettamente in un genere o nell’altro”.

