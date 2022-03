A fuoco una catasta di legno a Marter, il rapido intervento dei vigili del fuoco limita i danni

L’allarme per l’incendio ad una catasta di legna, allargato poi a parte della vegetazione, è scattato nel pomeriggio di ieri domenica 20 Marzo in un terreno vicino alle campagne nella zona di Marter a Roncegno in Valsugana.

I vigili del fuoco sono stati allertati dalle fiamme e dal fumo visibili a distanza.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Roncegno arrivate sul posto con l’autobotte e dei mezzi di supporto.

I vigili hanno iniziato immediatamente ad operare per spegnere il fuoco ed in poco tempo la situazione è stata messa sotto controllo.

Gli uomini della protezione civile hanno iniziato poi le lunghe e minuziose opere di bonifica. Per fortuna la rapidità d’intervento ha permesso di limitare danni. Fortunatamente non si segnalano danni alle baracche poste nelle vicinanze e a persone.

