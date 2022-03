E’ stata indetta una selezione pubblica, per titoli, per la nomina della/del consigliera/e di fiducia della Provincia autonoma di Trento.

Con lo stesso provvedimento, proposto dal presidente Maurizio Fugatti, è stato prorogato l’incarico, che scadrà il 31 marzo prossimo, alla consigliera di fiducia attualmente in carica, fino alla nomina della/del nuova/o consigliera/e di fiducia e comunque fino al massimo al 31 agosto 2022.

La/il consigliera/e di fiducia ha il compito di prevenire, contrastare e risolvere situazioni di disagio lavorativo causate da atti di mobbing o da molestie sessuali o morali nei confronti dei dipendenti provinciali nel contesto lavorativo, anche attraverso un’attività di sportello di assistenza e di aiuto. Predispone una relazione annuale dell’attività svolta e resta in carica per tre anni.

L’avviso della selezione – al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio – sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, all’albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché sul sito internet http://www.concorsi.provincia.tn.it/selezioni. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino decorre il termine di 15 giorni per poter presentare le domande di partecipazione.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale in materie giuridiche o socio psicologiche o diplomi di laurea a questi equipollenti ed essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a corsi di perfezionamento, master di livello universitario, diplomi di specializzazione post laurea (richiesta per l’accesso) o dottorati di ricerca inerenti ai temi delle pari opportunità, delle discriminazioni di genere, delle molestie morali e fisiche sul luogo di lavoro, del benessere organizzativo, di durata almeno biennale;

oppure

b) aver maturato almeno 2 anni (24 mesi anche non consecutivi) di specifica esperienza professionale documentabile post laurea (richiesta per l’accesso), nei 10 anni precedenti il termine di scadenza per la raccolta delle domande di partecipazione, negli ambiti delle pari opportunità, delle discriminazioni di genere, delle molestie morali e fisiche sul luogo di lavoro, del benessere organizzativo.

Non sono compresi tirocini, stages, praticantati, servizio civile, attività di volontariato ed esperienze in lavori socialmente utili.

Non sono ammessi alla selezione: i soggetti che risultino dipendenti, anche a tempo determinato, della Provincia autonoma di Trento o che prestino comunque servizio presso la Provincia; i soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 53 bis della L.P. n.7/97 e s.m.); i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con la Provincia autonoma di Trento.

La graduatoria potrà essere utilizzata da parte di altri Enti/Fondazioni per lo svolgimento delle medesime funzioni.