McDonald chiude in Russia e Putin gli cambia nome: Ora si chiama “Zio Vanja”

Se McDonald’s sospende la propria attività in Russia come gesto di contrasto alla guerra, Mosca risponde. Così, dopo l’invasione in Ucraina, la catena di fast food ha deciso di prendere provvedimenti e chiudere tutte le sedi, mantenendo comunque invariato lo stipendio dei dipendenti.

Nonostante le immagini di lunghe file il giorno prima della chiusura, la notizia non ha provocato molta preoccupazione, anche se Putin ha deciso di rispondere all’azione della catena di Fast food.

In particolare, secondo una notizia diffusa dal canale ucraino Nexta, la Duma avrebbe deciso addirittura di rimpiazzare il marchio con uno tutto nuovo, chiamato “Uncle Vanja“. Il nome, tradotto in “Zio Vanja“, dovrebbe fare riferimento al dramma di Anton Pavlovic Cechov, una delle sue opere più importanti.

Allo scopo di attirare i cittadini, il logo ricorda molto per colori e forma quello della catena americana. Oltre alla somiglianza nel logo, la Russia per ovviare alle sanzioni imposte dall’occidente, utilizzerà solo materie prime “russe al 100 per cento“. Obiettivo del nuovo big del fast food, diminuire ulteriormente i prezzi.

A rimanere completamente invariati saranno i posti di lavoro. Tra le altre catene scappate dalla Russia anche Starbucks e Coca Cola, ma pare che per questi marchi non sia ancora stato trovato un nuovo sostituto russo.

