La fantasia più trend? Fare sesso con uno sconosciuto. Dopo lo scoppio della guerra aumentati del 180% i fedigrafi

Il web continua a fare da traino, garantendo sicurezza e anonimato. Anche i single vogliono “tradire”.

Un nuovo studio del sito web specializzato di incontri “ExtraConiugali.com” rivela che ad avere una propensione verso relazioni con uomini e donne sposati sono la maggior parte (75%) dei ragazzi under-27 della «generazione Z» (nati dopo il 1995).

I nativi digitali — osservano gli analisti del portale — trasgrediscono organizzandosi prevalentemente in rete (80%) e non disdegnano il sexting (73%). Il trend è simile per i millennial con un 71% di preferenze per Internet ed App ed un 68% che è dedito al sexting.

Il 68% degli uomini ed il 53% delle donne dichiara di avere la fantasia di andare a letto con uno sconosciuto. Il sondaggio è stato realizzato dal portale dedicato ai fedifraghi dal 10 al 14 marzo 2022 su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, iscritti al portale, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni, con un margine di errore di 2 punti percentuali ad un livello di confidenza del 95%.

Gli analisti hanno anche potuto registrare un incremento di iscrizioni in concomitanza con l’invasione dell’Ucraina: dal 24 febbraio al 15 marzo —in 20 giorni— le iscrizioni ad Incontri-ExtraConiugali.com hanno registrato un aumento del 180%, con una media di 920 iscrizioni giornaliere.

La guerra alle porte dell’Unione Europea ha accelerato il desiderio di evasione degli italiani, proprio come accadeva negli anni della guerra del Vietnam e del festival di Woodstock —evento simbolo della contro-cultura americana degli Anni Sessanta che ha segnato più di una generazione— ed ha portato al revival dello slogan «fate l’amore, non la guerra».

