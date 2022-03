Da domani in Trentino al via il vaccino anti zecche

Sono disponibili nuove date per la vaccinazione contro l’encefalite da zecca la settimana prossima a Trento e per aprile nei centri vaccinali di Cles e Mezzolombardo.

Il vaccino anti TBE va prenotato al CUP online (https://cup.apss.tn.it/#/main/home> prenotazione visite specialistiche> prenotazione senza ricetta> servizio sanitario nazionale) o telefonico: 0461 379400 (da cellulare) o 848 816 816 (da fisso) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Non è necessario avere l’impegnativa.

La TBE è una malattia inizialmente simile all’influenza che può guarire senza problemi anche se, talvolta, può evolvere in una forma più grave come la meningite o l’encefalite. In alcuni casi può lasciare danni permanenti al sistema nervoso.

Il vaccino contro la TBE è destinato ad adulti e bambini a partire dal primo anno di età ed è raccomandato a chi svolge attività all’aria aperta per motivi professionali o ludico-ricreativi.

La vaccinazione è gratuita per i residenti in provincia di Trento. Il ciclo vaccinale è di tre dosi; la seconda dose deve essere effettuata 1-3 mesi dopo la prima, mentre la terza dose deve essere effettuata 5-12 mesi dalla seconda.

Non è possibile accedere alla vaccinazione senza prenotazione. Si raccomanda di rispettare l’orario dell’appuntamento e di presentarsi con un accompagnatore solo nel caso di minori o persone non autosufficienti. Saranno rese disponibili nuove date per la vaccinazione anti TBE anche nelle prossime settimane.

