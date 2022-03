Comano Terme, il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione 2022-2024 e il regolamento del Consiglio

Mercoledì 16 marzo 2022 si è riunito in presenza il Consiglio Comunale di Comano Terme; assenti giustificati i consiglieri comunali Gioele Andreolli e Cinzia Parisi.

All’ordine del giorno ben 13 punti. All’inizio è passata ad unanimità la modifica del regolamento per la disciplina dell’IMIS, in adeguamento alla normativa provinciale e nazionale.

Successivamente si sono esaminati i rendiconti dell’esercizio finanziario 2021 e i bilanci di previsione per l’anno 2022 dei corpi dei Vigili del fuoco di Lomaso e Bleggio Inferiore in cui si è registrata una piccola spaccatura tra la minoranza per le astensioni dei soli consiglieri leghisti Brena e Binelli motivata dal fatto che ritengono indispensabile unire i due corpi dei volontari suddetti.

Il Sindaco ha replicato affermando che non esiste la contrarietà della Giunta ad un’eventuale unione, ma in ogni caso la scelta spetta ai Vigili del fuoco.

Al punto 8 si è trattato del bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Comano Terme, con un’esposizione dettagliata da parte del Sindaco; la minoranza ha annunciato la propria astensione, specificando la mancanza di presentazione di ordini del giorno per responsabilità, visto il caos che regna attualmente nei mercati con gli aumenti delle materie prime, dei carburanti e delle bollette di luce e gas.

In seguito il Segretario Comunale Dalfovo ha esposto le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, fermo dal 1996 (in riferimento all’ex Comune di Bleggio Inferiore): tra le più importanti la disciplina della videoconferenza e l’inserimento dell’interrogazione a risposta immediata (c.d. question time) fortemente voluta dalla minoranza.

Il consigliere Binelli ha annunciato il voto favorevole della minoranza, ringraziando l’Ass. Pederzolli per la disponibilità alle modifiche del regolamento.

Infine il Consiglio ha votato ad unanimità la modifica al Regolamento edilizio comunale, il Regolamento sul Canone di Occupazione del suolo ed Esposizione pubblicitaria, la Convenzione sullo sviluppo degli sport outdoor e il Regolamento sui mercati: in riferimento a quest’ultimo punto il cons. Brena ha informato il Sindaco che poco tempo fa era stato inspiegabilmente negato un gazebo della LEGA in Piazza Mercato.

Il Sindaco ha affermato che non ha posto nessun divieto ai gazebo politici e che in ogni caso indagherà sulla cosa.

Secondo la capogruppo della Lega “portare a casa due regolamenti comunali per noi della minoranza è una grande soddisfazione, perché dimostra ancora una volta che siamo propositivi. Rinnoviamo la nostra disponibilità all’Amministrazione comunale per proseguire su questa direzione e migliorare le attuali fonti comunali.”