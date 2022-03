Caro – carburanti: prossima settimana il prezzo scende sotto i 2 euro al litro

Varato dal Governo il decreto contenente le misure contro il caro energia. Decreto del valore complessivo di 4,4 miliardi di euro che include anche un intervento per frenare la corsa dei prezzi dei carburanti che è ormai impazzita.

I prezzi della benzina e del diesel infatti hanno raggiunto valori altissimi, rendendo un pieno di carburante “molto pesante” per i bilanci sia delle famiglie e sia delle aziende.

Il governo per il momento ha deciso di intervenire sulle accise tagliando di 25 centesimi di euro al litro. Quindi si dovrebbe andare sotto i due euro al litro. Questa riduzione è stata finanziata sommando l’extragettito dell’IVA sui carburanti nell’ultimo trimestre del 2021 (308,2 milioni di euro) e il “prelievo straordinario sui profitti straordinari” dei produttori di energia.

Questa misura però sarà valida solamente fino alla fine del mese di aprile, per questo è previsto l’assanto alle pompe di carburante già dai primi giorni della prossima settimana.

Dunque, si tratta di una riduzione che avrà una durata ben precisa. Ma perché questa scelta? Il Governo ufficialmente spiega che intende valutare come si comporterà il mercato nel corso delle prossime settimane. Poi, eventualmente, si deciderà di prolungare l’intervento.

Il taglio dei prezzi dei carburanti arriverà il giorno dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Presumibilmente nella giornata di martedì 22 marzo.

Secondo i benzinai però ci vorrà del tempo prima di vedere lo sconto alla pompa di benzina. “Le accise – spiega la federazione italiana dei gestori di carburanti – calano dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non i prezzi alla pompa. Nulla si dice sulle quantità già immesse al consumo al momento dell’entrata in vigore del decreto, quindi con le accise vecchie”.

Poco dopo l’annuncio del taglio delle accise da parte del Governo, sono arrivate le prime reazioni. Molto critica, per esempio, la posizione dell’Unione Nazionale dei Consumatori che giudica il ribasso inadeguato e insufficiente. A seguito del taglio delle accise, infatti, il costo dei carburanti non tornerebbe nemmeno ai livelli precedenti il conflitto, ai valori pre-guerra.

L’unione dei consumatori spiega che «Certo 25 cent sono meglio di 8,5, ma si tratterebbe comunque di un ribasso inadeguato e insufficiente. Nei giorni scorsi ne avevamo chiesti il doppio, almeno 50 cent. In pratica, conteggiando anche l’Iva al 22%, i prezzi si ridurrebbero di circa 30 cent, 30,5 cent, ossia, prendendo gli ultimi dati ufficiali del Mite, secondo i quali la benzina in modalità self service viene venduta in media a 2,185 euro al litro e il gasolio 2,155 euro al litro, i carburanti scenderebbero sia sotto la soglia di 2 euro che sotto la soglia di 1,9 euro, ma non tornerebbero nemmeno ai livelli precedenti il conflitto, ai valori pre-guerra. La benzina, infatti, con la riduzione delle accise arriverebbe a 1,88 euro (era 1,869 nella rilevazione settimanale del 28/02/2022) e il gasolio si attesterebbe addirittura a 1,85 euro (era 1,740 euro il 28/2). Per il servito, ovviamente, sarebbe ancora peggio».

Molto critica anche confindustria che ha espresso “forti perplessità nonché delusione” nei confronti del provvedimento. L’associazione degli industriali ha criticato l’indisponibilità del Governo ad applicare “un taglio strutturale delle accise sui carburanti”, preferendo una misura temporanea: “Tutt’altro sarebbe stato un tetto nazionale al prezzo del gas”. Contente invece le associazioni degli agricoltori.

Sotto il prezzo di benzina e gasolio negli ultimi due anni. Prezzo al litro in euro in modalità self service, media mensile