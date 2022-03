Accoglienza minori ucraini non accompagnati, massima attenzione della Provincia

Il Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia sta predisponendo un accurato piano di intervento per bambini e ragazzi ucraini che giungono in Trentino non accompagnati.

Per questi minori, secondo quanto indicato dalle direttive delle Autorità preposte, non è previsto un percorso di adozione o di affidamento familiare; l’accoglienza avviene in forma comunitaria, presso strutture collettive, con l’assistenza di operatori professionali e figure di riferimento e con l’adeguato supporto della rete dei Servizi.

È fondamentale, infatti, monitorare l’arrivo dei minori ucraini non accompagnati in Italia e in Trentino e approfondire la loro condizione personale per garantirne la protezione e tutelare al meglio i loro bisogni.

Cinformi e Servizio Politiche Sociali, d’intesa con gli Enti locali e i Servizi preposti, sono quindi impegnati ad attivare la possibile ospitalità di un primo gruppo di minori avendo definito, tramite la collaborazione con un ente del terzo settore attivo nell’ambito dell’accoglienza, un’ipotesi di collocazione e gestione del gruppo.

La solidarietà espressa dalle associazioni e dalle famiglie trentine è preziosa e potrà certamente supportare le ospitalità di gruppo che saranno attivate, favorendo in varie forme l’inserimento dei minori e dei nuclei familiari sul territorio provinciale.

Si segnala, inoltre, che a favore delle famiglie che ospitano profughi ucraini in fuga dalla guerra è stato predisposto uno sportello di supporto, attivabile tramite form al seguente indirizzo: www.cinformi.it/Progetti/Speciale-Emergenza-Ucraina/Emergenza-Ucraina-accoglienza-in-famiglia

