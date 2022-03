Turismo in Val di Non: l’APT chiede più investimenti da parte dei privati

Se diciamo Madonna di Campiglio oppure Val di Fassa ognuno associa il pensiero ad una bella vacanza in montagna oppure a una sfrenata settimana bianca.

Ma quando si nomina la Val di Non cosa salta in mente alla maggior parte degli Italiani e trentini? Non saranno molti quelli che pensano a castelli medievali, vette che si allungano verso il cielo, acque cristalline in cui si perde lo sguardo.

Infatti la Val di Non è per antonomasia e per tutti in Italia “la valle delle mele” e quindi questa vocazione agricola non ha dato finora il giusto spazio alle enormi potenzialità turistiche di un territorio tanto vario quanto particolare.

Pubblicità Pubblicità

Questo territorio è ricco di potenziale non sfruttato: in ogni stagione se ben informati si trova in Val di Non molto da fare sia dal punto di vista culturale che da quello sportivo-ricreativo. Innumerevoli sono i siti culturali che rendono unica la valle. Pensiamo per esempio al santuario di San Romedio i cui miracoli ci lasciano a bocca aperta ancora oggi o ai vari castelli sparsi per il territorio nelle posizioni più strategiche (Thun, Bragher, Malgolo, Nanno, Altaguardia, Cles…) oppure al Palazzo Assessorile di Cles dove spesso oltre alla vista del palazzo stesso si possono ammirare mostre temporanee.

Anche per gli amanti di escursioni la Val di Non è una località ideale, infatti, il Lago di Tovel, i vari Canyon (Novella, Rio Sass…), il lago di Santa Giustina, le caratteristiche malghe non hanno mai deluso i visitatori.

Nonostante queste ricchezze offerte direttamente da madre natura o dai nostri avi, la zona della Val di Non dal punto di vista delle presenze turistiche, sostenibilità e ricavi si trova all’ultimo posto rispetto a tutti i tredici ambiti della provincia di Trento.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Secondo uno studio pre – covid svolto dall’ Apt nel 2019 il ricavo del settore del turismo in val di non è stato 1.3 milioni circa un quinto del guadagno della Val di Sole.

Da dove deriva questo ritardo nello sviluppo turistico? Secondo la direttrice dell’azienda di promozione turistica della Val di Non questo dipende dal fatto che il turismo in valle si è sviluppato tardi rispetto agli altri territori trentini e gli investitori privati dovrebbero investire di più per aiutare la crescita di questo settore.

D’altronde le potenzialità della valle potrebbero essere valorizzate in diversi modi anche alla luce di quello che accade in Val Venosta e in Val d’Adige dove turismo e agricoltura intensiva vivono in simbiosi.

Lì infatti troviamo un alto numero di presenze su gran parte dell’anno e forse grazie alla presenza di una rete di servizi graditi agli ospiti: lidi, centri benessere, piscine, piste ciclabili, trasporti pubblici, malghe gestite e aperte al pubblico in diversi mesi dell’anno.

Tali attività e infrastrutture mancano in valle e sarebbero un valore aggiunto anche per la qualità della vita dei residenti.