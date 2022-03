Semi frontale fra auto e apecar dopo Nogarè: ferito un 92enne

È avvenuto poco dopo le 10 del mattino della giornata di oggi sabato 19 marzo uno scontro semi frontale tra un’automobile e un’ apecar. L’incidente è avvenuto lungo il secondo tornante dopo lo svincolo per andare a Fornace verso Baselga di Pinè.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio. Sul posto sono arrivati ambulanza e vigili del fuoco. Al volante dell’ape c’era un anziano di 92 anni che ha riportato delle ferite fortunatamente non gravi.

L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il suolo stradale.

