Rischio manomissione marmellate. Zuegg replica: «Noi estranei alla vicenda e parte lesa»

“Chiunque avesse acquistato marmellata a marchio Zuegg di qualsiasi gusto e grammatura nelle ultime 48 ore è pregato di NON consumarlo e di restituirlo al punto vendita per la sostituzione” Questo, l’avviso diffuso dal supermercato Conad di Fassa nella giornata di giovedì, 17 marzo.

Ieri il nostro quotidiano ne aveva dato notizia. All’origine del caso ci sarebbe un messaggio minatorio che lancia il sospetto che alcuni vasetti di marmellata siano stati alterati.

A seguito della minaccia di manomissione Zuegg per voce del proprio addetto stampa aveva comunicato di aver «immediatamente sporto denuncia alle Autorità competenti, avendo come priorità la massima tutela dei consumatori. La stessa minaccia di manomissione è stata inviata alla catena di Distribuzione Gruppo DAO, e pertanto abbiamo richiesto di effettuare, in via precauzionale, il ritiro temporaneo dei nostri prodotti da tutti i punti vendita della catena».

Zuegg, che per ogni informazione mette a disposizione per i consumatori il numero verde 800-552970, nella nota ribadisce anche che «l’eventuale manomissione dei propri prodotti non è riconducibile in nessun modo alle fasi di produzione e distribuzione gestite dall’azienda, né a specifici lotti di produzione. In questa situazione Zuegg è una delle parti lese e sta agendo secondo le indicazioni delle Autorità e per la massima tutela del consumatore».

Le minacce potrebbero essere lanciate da un mitomane oppure da qualcuno che cerca di danneggiare l’attività aziendale, o peggio in cerca di vendetta.

La minaccia comunque ha costretto al ritiro precauzionale di vasetti di confettura dagli scaffali di decine di supermercati Dao e Conad che insieme alla Zuegg si sono trovati loro malgrado coinvolti in questa vicenda pur essendone completamente estranei.

Al momento non si hanno altre informazioni sul caso, su cui sta indagando la magistratura. Per evitare problemi alla salute dei consumatori, la catena di supermercati ha preferito quindi richiamare in via precauzionale tutti i vasetti di marmellata.

È bene chiarire che l’azienda Zuegg, che produce le marmellate oggetto della manomissione, non ha nulla a che fare con quanto accaduto, anzi, come sopra citato, ha voluto prendere le distanze dall’episodi e ha sporto immediatamente denuncia alle autorità competenti per tutelare i consumatori