Putin allo stadio davanti a 200 mila persone: «Abbiamo iniziato la nostra missione in Ucraina per evitare il genocidio nel Donbass»

Era da mesi che il presidente Putin non appariva ad un evento.

Lo ha fatto ieri in un affollatissimo stadio Luzhniki a Mosca davanti ad oltre 100 mila persone che lo hanno sostenuto fino alla fine e altrettante fuori dallo Stadio in contatto grazie a numerosi maxischermi.

L’evento andato in diretta sulle tv di tutto il mondo ha mostrato il presidente russo trionfante davanti a un pubblico in festa per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia.

Lo zar è stato a lungo acclamato al termine del suo breve discorso. Dietro di lui un coro ha iniziato a cantare tra gli applausi e i fuochi di artificio. L’immagine che Mosca ha voluto rimandare è stata quella di un Paese felice e orgoglioso dell’operazione in corso.

Vladimir Putin, vestito con un maglione a collo alto color crema e un giaccone blu, durante il suo intervento per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea ha spiegato: “Abbiamo fatto risorgere questi territori e sappiamo esattamente cosa fare e come adesso, a spese di chi e attueremo tutti i nostri piani”.

Il presidente russo ha inoltre citato la Bibbia, come aveva già fatto in altre occasioni: “Non c’è amore più grande che donare la propria anima per i propri amici“.

“Anche la popolazione del Donbass ha manifestato dissenso e sono subito iniziate operazioni punitive contro i cittadini della regione, sono stati bombardati costantemente, sono stati vittime di attacchi aerei. Questo è quello che noi chiamiamo genocidio“, ha dichiarato ancora Putin.

Il leader della Federazione Russa ha elogiato “l’eroismo” dei soldati russi che stanno conducendo l’attacco in Ucraina e ha sottolineato che “c’è un’unità che da tempo non si vedeva” nel Paese. I soldati russi stanno combattendo “spalla a spalla e, se ci sarà bisogno, si proteggeranno a vicenda su campo battaglia dai proiettili come fratelli”.

Per Putin e i suoi seguaci il 18 marzo è il giorno della Crimea, un territorio strategicamente fondamentale da tempo immemore che “ha fatto la cosa giusta ponendo una dura barriera sulla strada dei neonazisti“. Secondo il capo del Cremlino, i cittadini della Crimea “volevano avere un destino comune con la loro patria storica, con la Russia, e hanno raggiunto il loro obiettivo”.

La narrazione del presidente russo insiste particolarmente su quella che viene definita una “liberazione” della penisola più contesa del Mar Nero. “Abbiamo risollevato la Crimea dal degrado, dall’abbandono in cui versava, specialmente la città di Sebastopoli, quando appartenevano a un altro Stato. E abbiamo fatto risorgere questi territori”.

La citazione di passi biblici è un vecchio pallino di Putin. Nel discorso alla nazione sulla Crimea, il capo del Cremlino ha scelto il cosiddetto Comandamento dell’amore o Grande comandamento così come compare nel Vangelo di Giovanni.

Gesù dice: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando”.

Non è la prima volta che Putin ricorre a passi delle Sacre Scritture per i suoi discorsi pubblici.

A un certo momento, verso la fine, il discorso di Putin si è improvvisamente interrotto e le telecamere hanno mostrato immagini di canti patriottici nella stessa location dello stadio. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, le parole del presidente russo sono state interrotte “a causa di un guasto tecnico al server”