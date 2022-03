I 30 anni di storia in musica dell’Accademia Internazionale di Smarano

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dell’Accademia Internazionale di Smarano APS, dal 1992 impegnata nell’organizzazione di prestigiose rassegne concertistiche e di corsi formativi di alto perfezionamento nel campo della musica antica per tastiera.

Riconosciuta a livello internazionale come uno degli enti più prestigiosi operanti nel mondo della musica d’organo, clavicordo e clavicembalo, l’associazione attrae annualmente in Trentino decine di studenti e professionisti provenienti da ogni parte del mondo e mobilita un pubblico locale in costante crescita favorendo non solo la crescita culturale del territorio, ma esercitando anche un impatto diretto sul tessuto economico del sistema ricettivo del Comune di Predaia e una rilevante occasione di visibilità promozionale di ampio respiro per la Val di Non.

Come rendicontato dal presidente Giacomo Corrà, dal maestro Edoardo Bellotti (direttore artistico) e da Romina Zanon (coordinatrice generale e responsabile della promozione), l’anno 2021 è stato caratterizzato da un’attività con esiti di rilevante soddisfazione in termini di qualità e consensi.

Pubblicità Pubblicità

L’Accademia ha visto la partecipazione di 15 allievi provenienti da vari Paesi del mondo, mentre la rassegna concertistica si è composta di 15 concerti con ospiti di fama nazionale e internazionale. Un’attività musicale di eccellenza, dunque, che ha registrato un importante riscontro locale e internazionale, portando con prestigio il nome di Smarano, della Val di Non e del Trentino nel panorama mondiale della musica antica.

La realizzazione delle attività è stata resa possibile grazie ai finanziamenti accordati dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Trentino-Alto Adige, dal Comune di Predaia, dalla Fondazione Caritro, dalla Comunità della Val di Non, dalla Cassa Rurale della Val di Non e dal Bim dell’Adige, oltre che dalle offerte dei privati.

Per quanto concerne il futuro, l’Accademia raggiunge nel 2022 un importante traguardo: trent’anni di storia in musica che hanno trasformato un informale gruppo di volontariato locale, costituitosi per la costruzione dell’Organo Ghilardi della chiesa di Smarano, in un’impresa culturale di respiro internazionale che combina alta formazione, divulgazione, spettacolo e innovativi percorsi di comunicazione/promozione nell’ambito delle tastiere antiche.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Per celebrare l’anniversario, l’associazione ha ideato un palinsesto di eventi dal titolo “Smarano Academy: 30 anni di storia in musica” che prevede: una rassegna musicale con gli artisti che hanno segnato l’evoluzione dell’istituzione; due tavole rotonde e una pubblicazione volte a ripercorrere la storia dell’associazione e analizzare, attraverso una prospettiva scientifico-divulgativa, i risultati raggiunti in termini di formazione didattica nell’ambito delle tastiere antiche; una mostra, presso il IV piano dell’Accademia, che attraverso allestimenti multimediali e pannellistica illustrativa, attraverserà i momenti salienti dei (primi) trent’anni di attività dell’associazione.

Nell’estate 2022 ritornerà l’accademia di alta formazione con un focus dedicato alla produzione musicale nell’ambito delle tastiere antiche alla corte di Leopoldo I di Vienna. I corsi 2022 saranno focalizzati sul tema degli scambi tra l’Italia e Vienna attraverso la musica per tastiera di compositori quali Froberger, Frescobaldi, Poglietti, Pasquini, Kerll e Muffatt.

La struttura dei corsi, che rende l’Accademia un unicum a livello internazionale, prevede l’alternanza tra pratica e coaching individuale (3 ore al giorno) e sessioni di gruppo sulla pratica dell’improvvisazione e il repertorio ad essa collegato. I corsi – sotto la direzione artistica di Edoardo Bellotti, Joel Speerstra e Armando Carideo – saranno tenuti da docenti di chiara fama mondiale: Joel Speerstra, Edoardo Bellotti, William Porter, Enrico Baiano, Ulrika Davidsson, Greta Haenen e Armando Carideo.

Infine, attraverso la stipula di specifici protocolli d’intesa e convenzioni, l’Accademia aprirà le sue porte a due conservatori italiani (Perugia e Verona) e alle associazioni Piazza del Mondo e LowBb Bassoon Cluster, che attraverso l’organizzazione di concerti aperti al pubblico e residenze musicali faranno vivere la struttura accademica per tutto il corso dell’anno.

L’assemblea sociale si è conclusa con i saluti e le riflessioni finali della sindaca di Predaia Giuliana Cova, del commissario della Comunità della Val di Non Silvano Dominici e del senatore Andrea de Bertoldi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità