Ancora fiamme in Trentino, a fuoco una vasta porzione di bosco in Valle del Chiese

Un nuovo incendio boschivo ha colpito i boschi del Trentino nel pomeriggio di oggi sabato 19 marzo intorno alle 14:00 in valle del Chiese, sulle montagne sopra l’abitato di Bondone alle ultime propaggini del Trentino verso la Lombardia. Ormai nella provincia di Trento si sviluppano mediamente 2 incendi al giorno, in alcuni casi sembra certo che la matrice sia dolosa.

A bruciare questa volta una vasta area di bosco in località San Martino in una zona molto impervia e difficilmente raggiungibile con i mezzi terrestri. Il terreno secco e il forte vento che stava soffiando in zona oggi, hanno fornito un ottimo appoggio per le fiamme che si sono alimentate e propagate in modo veloce con una colonna di fumo visibile in tutta la valle anche a chilometri di distanza.

Immediatamente sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Bondone – Baitoni con il supporto dei colleghi di Storo che con diversi mezzi hanno tentato di raggiungere la zona dell’incendio.

In supporto è stato attivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento che con l’apposita benna anti incendio ha pescato l’acqua nelle vasche antincendio predisposte lungo la strada per salire in località San Martino dagli stessi vigili con il rifornimento d’acqua.

Le operazioni sono tuttora in corso con l’elicottero che ha effettuato diversi lanci nelle zone impervie per cercare di contenere l’incendio e poi consentire ai volontari una minuziosa bonifica. Sulle cause stanno indagando i carabinieri forestali e tutte le ipotesi sono al vaglio compreso quella dolosa.

