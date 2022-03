Alta Val di Non: quel Turismo poco visibile e lontano anni luce dall’Alto Adige

“Nel campo del turismo, la Valle di Non, non è tanto fortunata quanto altre valli, soprattutto nel campo del turismo invernale”, così riferisce il sindaco di Ruffrè Donato Seppi, fondatore di Unitalia, il quale ha risposto ad alcune nostre domande sul tema del turismo nell’alta valle.

Spesso, pensando al turismo dell’alta valle, si pensa ad un turismo quasi spento, oppure di altri tempi, ma il sindaco di Ruffrè Donato Seppi ci ha raccontato il quadro della situazione, infatti, il turismo non è quantificabile.

“Per quanto riguarda la Mendola – spiega il Sindaco – non ci sono stati evidenti segni di crescita per il turismo di coloro che si fermano, ma il Passo gode di un costante incremento di turismo di passaggio. Durante un estate si possono calcolare centinaia di migliaia di turisti che raggiungono il passo, tramite la funicolare, moto o bici. Il problema sta nel fatto che molti si fermano lì e non vanno oltre.”

“Per fortuna cominciano ad essere presenti progetti tangibili per quanto riguarda molte delle strutture della Mendola, – aggiunge Seppi – infatti una grossa società ha deciso di ridare vita a questo passo, acquistando le proprietà fino ad allora in mano alla Chiesa e cominciando una serie di lavori, tra cui in progetto c’è una seconda funicolare, la quale dovrebbe portare alla cima del Penegal”

Abbiamo chiesto al sindaco se i fondi investiti in nuovi servizi potessero essere adoperati in attività e servizi già presenti.

Il sindaco ha risposto dicendo che è una questione di punti di vista, che portano entrambi, ovvero sia l’investimento in nuovi progetti sia l’investimento in servizi e attività preesistenti, a dei vantaggi e svantaggi.

Abbiamo chiesto al sindaco se la mentalità della popolazione locale fosse adatta ad accogliere il turismo nella valle, alla cui domanda il sindaco ha risposto dicendo: “Rispetto all’Alto Adige siamo lontani anni luce, lì c’è un concetto di impegno collettivo, anche da parte di chi non gode di un profitto diretto dal turismo, infatti in Alto Adige tutti direttamente o indirettamente lavorano al turismo, anche solo tenendo alcuni comportamenti di buon senso. Rispetto alle altre valli, la Valle di Non, non è fortunata come altre valli, essa infatti non gode di molte attrazioni turistiche invernali, e difficilmente un albergo riesce a lavorare bene d’estate se d’inverno non lavora. Nella nostra valle bisogna spesso inventarsi qualcosa, e ciò non è tanto semplice come usare una fortuna già presente.”

Concludendo abbiamo chiesto al sindaco se l’alta valle di Non sfruttasse di meno il turismo: “spesso si tratta di un errore di visione, infatti l’alta valle è uno dei luoghi più turistici della valle assieme all’altopiano di Predaia. Entrambi hanno delle caratteristiche simili, entrambe godono di un territorio abbastanza libero dallo sfruttamento agricolo, e se sfruttato allora in minima parte, inoltre entrambe godono di piccoli impianti sciistici, l’unica differenza è l’enorme porta presente in Alta valle che la collega la valle con l’Alto Adige, cosa che di fatto manca a Predaia.”

Il sindaco ha concluso poi: “Gli impianti sciistici non sono paragonabili a Folgarida e a Madonna di Campiglio, ma spesso sono la piccola cosa che le famiglie gradiscono nelle gite fuori porta a bassi costi, esse sono perfette per i bambini che imparano e non troppo difficoltose, ovvero ciò che le famiglie spesso cercano nei Week-end. La pista di Ruffrè è stata molto valorizzata dalle squadre sciistiche, le quali sempre più spesso si trovano lì a sciare ed ad allenarsi.”

