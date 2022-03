Alcool, il consumo trentino è sopra la media nazionale. L’alcolico più amato è la birra

Sono preoccupanti i dati del ministero della Salute in merito al rapporto dei giovani(e meno) trentini con l’alcool. L’alcolico più amato è, come era facilmente immaginabile, la birra.

Il 70,1% dei maschi consumatori di alcolici infatti ne fa uso. Per quanto riguarda le femmine, a consumarla sono 4 non astemie su 10.

Il rapporto con il vino è diverso. A consumarlo sono il 40% delle donne e il 60% degli uomini della provincia. I superalcolici invece sono meno amati. A farne uso sono il 40% dei bevitori maschi e quasi il 19% delle femmine.

I consumatori di alcool in Trentino sono di più rispetto a quelli di tutto il resto d’Italia. I consumatori sono infatti il 78,4% della popolazione maschile e il 58,7% di quella femminile. La media nazionale è di 77,2% e del 56,2%.

Il problema principale dei bevitori trentini sta però nell’eccesso e nelle problematiche che derivano da esso. Il tasso di mortalità per patologie legate all’alcool nel 2020 è sopra la media nazionale.

Tra le donne il tasso è di 2,33 morti ogni 100mila abitanti mentre tra gli uomini di 5,81 ogni 100mila abitanti. In un anno in Italia le persone che hanno dovuto accedere al pronto soccorso per problemi legati all’alcool sono state ben 29.362.

In Trentino i casi sono stati 107 per gli uomini e 31 per le donne. Di questi, 5 erano ragazzi minorenni e 4 le ragazze con meno di 18anni.

Ad essere interessante è il fenomeno del binge drinking, ovvero l’assunzione di molte unità alcoliche in un breve lasso di tempo solo per ubriacarsi. Questo fenomeno sarebbe particolarmente diffuso fra i più giovani.

Nella nostra provincia avviene nel 22,5% dei casi fra gli uomini e nel 5,2% fra le donne. Questo è un dato molto preoccupante se comparato alla media nazionale che è dell’11,4% per gli uomini e del 3,9% per le donne.

Per quanto riguarda la maggior parte della popolazione, il rapporto dei trentini con l’alcool risulta essere per la maggior parte delle persone equilibrato. La percentuale di consumatori eccedentari di alcolici infatti è sotto la media nazionale.